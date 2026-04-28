お笑いコンビ・千鳥の大悟が、27日放送の日本テレビ系『大悟の芸人領収書』（毎週月曜後11：59）に出演。SNSで「大悟、面白くない」というアンチの投稿を目にした際の反応について、一言で片付けた。【動画】やす子「今すごく苦しい…」好感度についての悩みを大悟に吐露今回は「芸人と好感度の代償SP」と題し、やす子、松陰寺太勇（ぺこぱ）、きょん（コットン）の好感度が高い3人が出演。普段から好感度を意識するあまり、