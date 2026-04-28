牛丼チェーンのすき家は、期間限定メニュー「スパイシーキーマカレー丼」を2026年4月28日9時に発売開始した。ミックスチーズをトッピングしたメニューや「牛あいがけ」も同時発売ご飯に具だくさんでスパイシーなキーマカレーとシャキシャキのレタスをのせ、おんたまをトッピング。キーマカレーは鶏/豚の合い挽き肉に大豆ミート、玉ねぎ、夏野菜のナスや赤ピーマンを使用し、食べ応え十分に仕上げている。「すき家の特製辛口ソース