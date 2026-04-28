俳優の永野芽郁が、6月21日に発売するフォトブック＆スタイルブック スペシャルBOX「MAGNOLIE」について、購入者対象の店舗別限定特典「オリジナルフォトカード」のビジュアル3点が解禁となった。【写真】おいしそうにラーメンを食べる姿も…限定特典が解禁2009年の俳優デビュー以来、役に向き合い続け、第一線を走り続けてきた永野。いかなる状況になろうとも歩みを止めることなく突き進んできた永野が役を脱ぎ、素の自分と向