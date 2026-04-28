9人組グループ・Snow Manの目黒蓮と俳優の高橋文哉が27日、都内で行われた実写映画『SAKAMOTO DAYS』（29日公開）ファミリー試写会にサプライズで登壇した。元・伝説の殺し屋でありながらも“最強のお父さん”となった主人公・坂本太郎（目黒）にちなみ、「うちの家族のここが最強エピソード」を公式サイトで募集。当選した小学生以下の子どもと家族の親子約250人を招待したファミリー試写会が開催された。【動画】ファンと交流