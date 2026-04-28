◇MLB ドジャース-マーリンズ(日本時間28日、ドジャー・スタジアム)大谷翔平選手が第1打席に入る直前に、2024年シーズンまでドジャースで1塁コーチを務めていた現マーリンズのクレイトン・マッカロー監督と挨拶をかわしたシーンが話題となっています。この日、マーリンズとの3連戦初戦を迎え、先発の山本由伸投手が初回を3人で抑えると、1番・DHでスタメン出場の大谷選手がその裏に第1打席をむかえます。打席に入る前にいつものよ