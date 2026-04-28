東京・杉並区でパトカーに追跡されていた車が追突事故を起こし、運転手が逃走していた事件で、警視庁はベトナム国籍の男をひき逃げの疑いなどで逮捕しました。捜査関係者によりますと、ベトナム国籍のグエン・アイン・トゥン容疑者はことし1月、杉並区方南で、乗用車を運転中に追突事故を起こし相手の車の男性に軽傷を負わせたまま逃走した疑いが持たれています。グエン容疑者は車の整備不良を発見したパトカーに追跡される途中、