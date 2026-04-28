映画『グランド・イリュージョン／ダイヤモンド・ミッション』（5月8日公開）より、天才マジシャン集団＜フォー・ホースメン＞が圧巻のイリュージョンを披露する本編映像が解禁された。ダイヤモンドの瞬間移動やドレスチェンジなど、息つく間もない“マジック7連発”が繰り広げられる。【動画】『グランド・イリュージョン』本編映像本作は、華麗なトリックで悪を暴く人気クライム・エンターテインメントシリーズの最新作。10