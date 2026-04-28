◇ナ・リーグドジャース―マーリンズ（2026年4月27日ロサンゼルス）XJAPANのYOSHIKI（年齢非公表）が27日（日本時間28日）、米国ロサンゼルスのドジャースタジアムで開催されたドジャース―マーリンズ戦前に、米国国歌を演奏した。この日は日本の伝統と文化を称える「ジャパニーズ・ヘリテージ・ナイト」として設定され、ショップではとんかつや照り焼きなど、手作りの飲食メニューが提供され、日本音楽のステージも開