第11管区海上保安本部（那覇）は28日、沖縄県・尖閣諸島周辺で27日に領海侵入した中国海警局の船2隻が、引き続き領海内にとどまっていると発表した。中国当局の船による尖閣周辺での領海侵入は2日連続で、今年8日目。11管によると、いずれも機関砲を搭載。独自の主張をしながら日本漁船に近づこうとしており、領海から出るよう巡視船が要求した。領海外側の接続水域では機関砲を搭載した別の中国船2隻も確認。接続水域を含め