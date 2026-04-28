春の褒章が発表され、「りくりゅう」ペアや俳優の吉田鋼太郎さんら28の団体と603人の受章が決まりました。俳優吉田鋼太郎さん「なぜかシェイクスピアの芝居だけは続けてこられた。かっこよく言えば、無欲で続けてこられたってことじゃないかな」今年の「春の褒章」では、長年にわたって演劇界をけん引してきた俳優の吉田鋼太郎さんが芸術や文化、スポーツなどで功績のあった人に贈られる紫綬褒章を受章します。紫綬褒章にはこの