28日に放送されたテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）は、26日（日本時間27日）に行われた米大学野球リーグのスタンフォード大対フロリダ州立大戦で、14号サヨナラ満塁本塁打を放ったスタンフォード大の佐々木麟太郎内野手（21）の話題を取り上げた。佐々木はこの試合に「1番一塁」で出場し、3−4と1点ビハインドの9回無死満塁で迎えた第5打席で、劇的なサヨナラ満塁本塁打を放ち、チームを勝利に導いた