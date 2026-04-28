ここまで6試合でスタメンマスクをかぶっている巨人・大城卓三選手。自身のキャッチャーとしてのこだわりや、捕手陣との支え合いについて明かしました。實松一成バッテリーコーチは、大城選手の身ぶり手ぶりの大きなジェスチャーを絶賛。このことについて大城選手は「ジェスチャーで伝えたいことがピッチャーに伝わるようにすれば、意図を分かってくれるんじゃないかと思いまして。要所、要所で自分の欲しい球だったり、意識してや