決算の記者会見をするデンソーの林新之助社長＝28日午前、名古屋市トヨタ自動車グループの部品最大手のデンソーは28日、電子部品大手ロームへの買収提案の取り下げを取締役会で決議したと発表した。ローム側の賛同が得られなかった。林新之助社長は名古屋市で開いた2026年3月期連結決算の記者会見で「これ以上協議を進めても現段階で両社の価値向上に至るシナリオが描けなかった」と説明した。デンソーは2月、半導体事業の強化