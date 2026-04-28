頭脳集団「QuizKnock」のふくらP（32）が、27日放送のNHK「編成王川島」（月曜後11・00）に出演。ラーメンに対する持論を熱弁した。同番組で「ラーメンのトッピング、いらなくないですか？素ラーメンがいい」と切り出したふくらPは、煮卵が乗ったラーメンについて「麺を食べる時間と卵を食べる時間が交互に来てるだけで、何も（相乗効果を）生んでない」と告白。MCの「麒麟」川島明が「ピン芸人が組んでるだけで、漫談と漫談を