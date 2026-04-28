東方神起の日産スタジアム公演を、韓国メディアが大きく報じた。デビュー20周年を記念し、25日と26日の2日間、横浜の日産スタジアムで「東方神起20th Aniversary LIVE IN NISSAN STADIUM〜RED OCEAN〜」が開催された。エキスポーツは28日「日本デビュー20周年を記念する初公演を終えた東方神起が、長年ともにに歩んできたファンへ感謝の意を伝えた」とのタイトルで「日本を代表する超大型会場に8年ぶりに戻り、2日間で13万人の観客