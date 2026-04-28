京都府南丹市の山林に男子児童の遺体が遺棄された事件で、警察はけさ、逮捕した父親を遺体が遺棄された可能性がある場所などに立ち会わせ、捜査の裏付けを進めています。中継です。私はいま、安達結希さん（当時11）の遺体が見つかった南丹市園部町の山林付近にいます。広く規制線が張られていて周辺には多くの報道陣が駆けつけています。安達優季容疑者（37）は先月23日から今月13日までの間に、山林などに息子の結希さんの遺体を