モデルのアンミカが28日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケートペアで日本勢として初めて金メダルを獲得した「りくりゅうペア」こと、三浦璃来と木原龍一が同日行った引退会見に、「引退は終わりじゃない」と新たな門出を強調した。番組の終了間際、引退会見で泣き始めた木原に三浦が「泣かないで」と語りかけるシーンが流れた。アンミカは、「ミラノ・コルティナ