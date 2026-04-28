演歌歌手の真田ナオキが２７日、大阪・新歌舞伎座で「真田ナオキバンドコンサート２０２６ｉｎ大阪新歌舞伎座」の初日公演を行った。２０１６年４月２７日にインディーズ曲「れい子」でデビューして丸１０年。特別な日を迎え、新たな思いを口にした。満員となる約１５００人のファンの前に登場した真田。昨年に引き続き新歌舞伎座でのコンサートで「赤で統一された客席は重厚感を感じるし、空気が違う。こういう特別な