都内で引退会見ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートのペアで金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が28日、都内で引退会見を開いた。注目の今後について、木下グループの木下直哉社長が壮大なプランを口にした。涙あり笑いありの引退会見。りくりゅうの2人は今後、プロに転向して滑りを披露するだけでなく、指導者として後進の育成にも意欲を見せる。三浦が「まだまだ学ばないと