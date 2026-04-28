冬の間、閉鎖されていた白山白川郷ホワイトロードの石川県側の無料区間が28日、開通しました。28日に開通したのは、白山白川郷ホワイトロードの石川県側の無料区間4.5キロです。午前10時の開門とともに続々と利用者が訪れ、早速、新緑の中のドライブを楽しんでいました。去年は、積雪量が多かった影響で開通が5月中旬にずれ込みましたが、ことしは例年通り、春の大型連休前に通行できるようになりました。白山林道石川