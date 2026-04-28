【白の契約コンプリート・セット】 5月8日12時 発売 価格：133,078円 ヒビノは、スマートトイ「白の契約コンプリート・セット」を5月8日12時に発売する。価格は133,978円。 本商品は、スクウェア・エニックス全面監修の下、同社のRPG「NieR:Automata」に登場する武器「白の契約」を1/1スケール（全長約139cm）で再現したスマートトイのコンプリ&