「ステーキのあさくま」は、ゴールデンウィーク期間限定の「感謝祭」を開催すると発表した。期間中は第1弾から第3弾(第1弾4月29日〜5月2日、第2弾5月3日〜6日、第3弾5月5日・6日)に分け、人気ステーキの増量やデザートコーナーの特別企画を実施するとのことだ。自慢のステーキに加え、45品目のサラダバー、濃厚なコーンスープ、牛すじ入りカレー、デザートバーとともに、お得で楽しい食事のひとときを届けるとしている。ステーキの