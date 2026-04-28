子猫に可愛い前歯が生えてきた姿が可愛いと話題になっています。動画には「猫の前歯ってちいちゃくて可愛いですよねー」「歯も可愛いって猫様最強」等のコメントが寄せられ55万回以上再生されているようです。 【動画：哺乳瓶が痛むので『赤ちゃん猫の口の中』を見てみたら…悶絶必至の『尊い光景』】 子猫の小さな前歯 Instagramアカウント「ぽん子」に投稿されたのは、保護子猫のキキくんに小さな歯が生えてきた様