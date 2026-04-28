病院でユニークな名前に間違われてしまった猫さん。愉快に思った飼い主さんがお家でもその名前で呼んでみたら……？自分の名前をしっかり理解している反応は、Instagramで27万回以上も再生され「理解してるの賢っっ」「小さくお返事もしていますね！」「カワイイー！知能高い」といった声が寄せられました！ 【動画：猫を『病院で間違えられた名前』で呼んでみたら……驚きの『賢すぎる反応』】 病院で名前を間違