筆者知人B子さんの話。母の日に義母へのプレゼントを提案したら、夫に「嫁が贈るのは変」と一蹴。それでも自分で贈ったら、義母からの返信が思わぬ展開を呼びました。 「そんな必要ない」と言い切った夫 母の日が近づいたある日、夫に「お義母さんにも何か贈ろうか」と提案しました。夫の返事はあっさりしたもの。 「え、なんで？ 実の娘でもないのに、嫁が贈るのって変じゃない？ 俺が贈るから別にいいよ」 確かに夫は