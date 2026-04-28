お風呂が苦手な猫をキレイにする方法7つ 猫を清潔に保つ方法は、何もシャンプーだけではありません。日常的なお手入れに少し工夫するだけでも、被毛や皮膚の状態をかなり整えやすくなります。まずは、負担の少ない方法から見ていきましょう。 1.ブラッシングを習慣にする ブラッシングは、抜け毛やホコリを取り除くだけでなく、皮脂を全体に広げて被毛の状態を整える助けにもなります。 短毛の猫でも週