兵庫県洲本市の吉平敏孝市長がこのほど、ラジオ関西の生放送に出演し、市長就任から1か月の思いや市の魅力について語った。兵庫県洲本市の魅力や市の政策について語る吉平敏孝市長洲本市は淡路島の中央部に位置し、古くから淡路島の政治・経済の中心地として栄えてきた。平野部に広がる市街地と、海・山・川の豊かな自然が共存する。淡路島は、朝廷に食材を提供した『御食国（みけつくに）』として知られ、洲本市も玉ねぎや