今治のホームゲームに叶美香さんが登場FC今治は、4月25日にホームで行われたカターレ富山戦において、スペシャルゲストとして叶美香さんが来場したと発表した。圧倒的なオーラを放つゲストの登場に、SNS上では「CGかと」「光が大集合してる」と大きな反響を呼んでいる。この日の試合は「ビューティーDay」と銘打たれ、叶美香さんがスペシャルゲストとしてスタジアムに降臨した。キックインセレモニーの大役を務めたほか、トー