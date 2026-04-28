ベールスホットMF原口元気が重要な一戦で貴重な一撃ベルギー2部ベールスホット所属の元日本代表MF原口元気が、トレードマークのカットインから劇的な決勝ゴールを決めた。1部昇格へ向けたプレーオフで現地時間4月28日にパトロ・アイスデンと対戦し、延長戦のミドルシュートで3-2の勝利に導いた。リーグ3位から昇格プレーオフに臨んだベールスホットは、6位のパトロ・アイスデンと対戦。ホーム&アウェー方式の2戦目をホーム