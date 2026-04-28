「罪人たち」でアカデミー賞主演男優賞を手にした俳優のマイケル・Ｂ・ジョーダンと「エルヴィス」などで知られるオースティン・バトラーが、ジョセフ・コシンスキー監督による「特捜刑事マイアミ・バイス」リブート版で主演を務めるようだ。「Miami Vice '85」と名付けられた新作は2027年8月の公開を目指し、年内にも製作が開始される予定だ。 【写真】没入しすぎの気もプレスリー