マスカット･オブ･アレキサンドリア 和菓子に使うためのマスカット・オブ・アレキサンドリアの収獲が28日、岡山市で始まりました。 上品な香りとさわやかな酸味、さっぱりとした甘さのマスカット・オブ・アレキサンドリア。和菓子の製造・販売などを行う源吉兆庵グループは、商品に使う素材を安定して確保するため、岡山市南区の自社農園で栽培しています。28日、今シーズンの収獲を始めました。 3月か