記事ポイント文化庁「100年フード」認定の伝統食「若狭おばま醤油干し」を使ったオリジナル弁当が登場全3種（三種・穴子8切・穴子6切）、地元産炊き込みご飯に付属の粉山椒で味の変化も2026年4月29日より道の駅「若狭おばま」（福井県小浜市）にて発売 文化庁の「100年フード」に認定された小浜市の伝統食「若狭おばま醤油干し」を主役にしたオリジナル弁当が、道の駅「若狭おばま」から登場。鯖寿司の製造で定評ある若狭三蔵