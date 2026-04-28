子ども時代や学校生活の思い出を家族や友人と語り合ってる時、「別の友人はよく覚えている印象的な出来事を、自分はまったく覚えていない」ということに驚いた経験があるかもしれません。一体なぜ人は楽しかったり印象的だったりする思い出を忘れてしまうのか、脳の容量には限界があるのかについて、イギリスのブリストル大学で解剖学教授を務めるミシェル・スピア氏が解説しました。Headspace: can our brains get full?https://t