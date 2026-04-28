記事ポイント乃が美×ウルトラマン第3弾、バルタン星人テーマの期間限定食パン登場焙煎ライ麦・黒糖・カフェオレクリームで宇宙規模の奥深い風味連結できる新デザインチャーム全5種＆コンプリートセットもラインナップ高級「生」食パン専門店『乃が美』が、ウルトラマンとのコラボ食パン第3弾を4月29日(水)から期間限定で発売します。テーマは宇宙忍者バルタン星人で、焙煎ライ麦全粒粉と黒糖、カフェオレクリームを使った奥深い風