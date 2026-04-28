元プロ野球選手でスポーツ報知評論家の金村義明氏が２７日放送の「ＭＢＳラジオ「金村義明のええかげんにせぇ〜！」に出演。阪神の不動の３番打者として活躍する森下翔太外野手について「同じ右打者として尊敬に値するね！」と称賛した。森下は２５日の広島戦（甲子園）の初回１死二塁でターノックから左手首に死球を受けた。昨季もリーグ最多の１２死球を受け、今季もここまで同２位タイの２死球。相手の執ような内角攻めを受