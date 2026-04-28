巨人は２８〜３０日に広島戦（東京ドーム）、５月に入って１〜３日に阪神戦（甲子園）、４〜６日にヤクルト戦（東京ドーム）と、９連戦を迎える。昨年のゴールデンウィークは１試合の中止を挟み○○○●○●●○の５勝３敗だっただけに、今年も勝ち越したいところ。昨年、この時期に活躍したのがキャベッジだ。８試合で１０安打を放ち打率３割２分３厘、２本塁打に４打点は、いずれも期間中のチーム１位。４月２９日の広島戦では