各分野で優れた業績をおさめた人に贈られる春の褒章の受章者が4月28日発表され、高知県関係では、黄綬褒章と藍綬褒章をあわせて3人が受章しました。春の褒章の高知県関係者は黄綬褒章に1人、藍綬褒章に2人が輝きました。農業・商業・工業などの分野で他の模範となるような業績をおさめてきた人を称える黄綬褒章には、鉱山の保安業務に長年たずさわった佐川町の佐藤則仁さん（63歳）が受章しました。また、社会福祉の増進や公共の活