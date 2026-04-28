「Anker Prime Wireless Charging Station(3-in-1, MagGo, AirCool, Foldable)」 アンカー・ジャパンは、冷却ファンを搭載し、充電時の温度上昇を抑えて充電速度の低下を防ぐ、3-in-1のワイヤレス充電器「Anker Prime Wireless Charging Station(3-in-1, MagGo, AirCool, Foldable)」を、4月28日に発売した。価格は19,990円。初回セールとして5月4日23時59分まではAmazonと公式オンラインストアで20％ OFFクー