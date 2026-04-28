☆西武―日本ハム（１３：００・ベルーナドーム）西武＝渡辺、日本ハム＝細野日本ハムは２３日の楽天戦から４連敗中。この４試合では本塁打が１本もなかっただけに、一発攻勢で連敗をストップしたいところ。セ・パ両リーグトップの８本塁打をマークしている万波は、１７〜１９日に対戦した前回の西武戦で２本塁打。２８日の先発が予告された渡辺からも打っており、一発の期待がかかる。２本打って両リーグの１０号一番乗りと