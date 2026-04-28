火事があったのは高知市春野町弘岡中の石田秋夫さん（60歳）の住宅です。消防によりますと4月28日午前6時ごろ、近くの人から「平屋建ての家から白煙が出ている。ボンという音もしている」などと119番通報がありました。火は石田さん宅木造平屋建ての住宅50平方メートルほどを焼き、約2時間半後に消し止められ、焼け跡から年齢や性別の分からない1人の遺体が見つかりました。消防によりますと石田さんは1人暮らしで連絡が取れ