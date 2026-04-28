馬トク報知で過去の名勝負を当時の記事から振り返る【競走伝】。今回は英国馬スキーパラダイスが勝った１９９４年の京王杯スプリングＣを取り上げる。この年から門戸を開放した外国馬が４着までを独占。日本競馬に衝撃を与えた一戦だ。 外国からの刺客が次々と日本馬を飲み込んだ。直線入り口。好位追走していたスキーパラダイスがインから抜け出しにかかる。外から抵抗するように追い比べを続けるザイーテン。内ラチ沿いから