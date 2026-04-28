俳優で歌手の香取慎吾が２８日、都内で「ドリエルユアリズム新ＣＭ発表会〜目覚めよ、眠りのリズム〜」に登場した。この日引退会見を行った「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一について言及した。商品カラーをイメージした水色のセットアップで登場。「皆さん、こんにちは。香取慎吾です」とあいさつ。続けて「りくりゅうの引退会見を見てきました」としみじみ語り、「ありがとうございます。（同じ時間帯の開催なのに）こ