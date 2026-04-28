カジュアルフットウェア「クロックス」から「ハローキティ アンド フレンズ」コレクションが登場！「ハローキティ」「シナモロール」「マイメロディ」「ポムポムプリン」など、サンリオの人気キャラクターたちのキュートなクロックスが、大人サイズとキッズサイズでラインナップされます☆ クロックス「サンリオキャラクターコレクション」 発売日：2026年4月30日(木)取扱店舗：クロックス公式オンラインストア、