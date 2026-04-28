【WRC 世界ラリー選手権】第5戦 ラリー・イスラス・カナリアス（4月23―26日）【映像】インカット炸裂の“驚速ダウンヒル”（実際の様子）WRC（世界ラリー選手権）第5戦、トップタイムを叩き出したトヨタのエースが見せた驚きの走りが、まるでマンガのようだとファンの注目を集めている。今大会はスペインのカナリア諸島、グラン・カナリア島で開催される。ここは起伏の激しい島で、コース脇に崖が見えるチャレンジングなステ