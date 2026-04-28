【スーパーフォーミュラ】第3戦（決勝・4月26日／オートポリス）雨の影響により、レース運営が難しい判断を迫られた日本最高峰のレース、スーパーフォーミュラの第3戦。レース開始が遅延されるなか、コースの安全確認のために走行した一台の「メディカルカー」と、その助手席に乗っていた人物に注目が集まる一幕があった。オートポリスを激しい雨が襲い、「フォーメーションラップ・ディレイ（開始遅延）」が発表される緊迫し