発生から7日目を迎えた岩手県大槌町の山林火災は27日、火災発生後初めて雨が降りましたが鎮圧には至っていません。政府は、この山林火災を局地激甚災害に指定する見通しです。27日に降った雨の影響もあってか、27日や28日朝と比べても立ちのぼる煙の量が少なくなった印象です。町などは28日朝、午前6時現在の焼失面積を1633ヘクタールと発表しました。また、赤間防災担当相は閣議後の会見で、大槌町の山林火災を「局地激甚災害に指