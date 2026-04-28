元フィギュアスケート・ペア日本代表の高橋成美さん（34）が27日放送のフジテレビ「けるとめる」（月曜後11・00）にゲスト出演。元サッカー日本代表が高校の大先輩であると明かした。高橋さんはこの日同じくゲスト出演した田中マルクス闘莉王氏と同じ高校だったと振られ、「闘莉王さん、私の高校の先輩で」と打ち明けた。「私受験する際にも父親から、“闘莉王の高校に行きなさい”って凄いあって」と意外な告白。「合格して