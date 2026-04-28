お笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太がMCを務める日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に28日、出演。マラソンで飛び出した2時間切りの世界記録を自転車のスピードに例えた。26日のロンドンマラソンで優勝したサウェ（ケニア）のタイムが1時間59分30秒と、人類で初めて2時間を切った。これまでの世界記録は2時間0分35秒。山里は、「スピードを単純計算したら50メートルを8秒5で走る。それを2時間弱走り続ける。時