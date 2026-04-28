フィギュアスケートの三浦璃来選手（24）、木原龍一選手（33）の「りくりゅうペア」が、28日午前に引退会見を行いました。オリンピックの金メダルから2カ月引退の理由を語っています。木原龍一選手：三浦璃来、木原龍一は今シーズンをもって現役を引退する決断をしました。三浦璃来選手：今シーズンの初めから引退するかもしれないという気持ちを持ちながら滑っていました。木原龍一選手：五輪を終えた時点で自分たちはすべてやり