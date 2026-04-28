【ブンデスリーガ】マインツ 3−4 バイエルン（日本時間4月25日／メーヴァ・アレーナ）【映像】佐野海舟、約20メートルの“完璧スルーパス”炸裂マインツの日本代表MF佐野海舟が、相手のわずかな乱れを突いたボール奪取から20メートルのスルーパスを通してゴールの起点となった。マインツは日本時間4月25日、ブンデスリーガ第31節でバイエルンと対戦。佐野はアンカーのポジションで、王者バイエルンとの一戦に臨んだ。15分に華麗な